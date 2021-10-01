المفوضية: 4 أيام قبل غلق باب توزيع البطاقات البايومترية

2021/10/01 | 17:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الثلاثاء المقبل موعدا لايقاف توزيع البطاقات البايومترية للناخبين.

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وذكرت المفوضية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه الجمعة (1 تشرين الأول 2021)، أنها "تعلن إيقاف توزيع بطاقات الناخبين البايومترية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المصادف 5/10/2021".

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