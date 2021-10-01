تظاهرة في الديوانية في ذكرى انطلاق تظاهرات تشرين

2021/10/01 | 17:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ تظاهر اليوم المئات من المواطنين في محافظة الديوانية لمناسبة ذكرى انطلاق تظاهرات تشرين .وحمل المشاركون في التظاهرة التي انطلقت من شارع المواكب في مدينة الديوانية صور شهداء التظاهرات والاعلام العراقية واكدوا من خلال هتافاتهم السير على خطى الشهداء والعمل على التغيير ومواجهة الفاسدين والسراق للمال العام /انتهى

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