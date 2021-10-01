2021/10/01 | 17:48 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق بحثي من ثلاث جامعات يتمكن من نشر بحثاً مشتركاً في مجلة عالمية عن نهر العلقمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/01 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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