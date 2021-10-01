ضعف البشر الجسدى في رؤية قرآنية ( 1 ) - أحمد صبحى منصور

2021/10/01 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا: قال جل وعلا : :( وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً (28) النساء):1 ـ خالق البشر هو الأعلم بهم ، قال جل وعلا : ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) الملك )، وقد أخبرنا إنه خلق الانسان ضعيفا، فالضعف هو الأصل في الانسان.



2 ـ قال جل وعلا : ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَي ......





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