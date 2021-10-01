حركة الاول من تشرين - اسماعيل شاكر الرفاعي

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي حركة الأول من تشرين عدد قتلاها الضخم يرشحها لأن تكون ثورة ، ولكنها لم تكن كذلك ، لأنها توخت تغيير اشخاص : لا اقتلاع نظام سياسي واستبداله بنظام سياسي آخر : واضح المعالم في وعي نسبة عالية من المتظاهرين ...الثورة لا تحاور بل تقتلع ، وهذا ما يتطلب منها ان تمتلك متاريس ، لا ان تملك خيام ، وان تكون بنادقها محشوة بالبارود تهيئاً للحظة الهجوم على الخضراء...
تنأى الثورة بنفسها عن ......
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