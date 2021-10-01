حركة الاول من تشرين - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/10/01 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي حركة الأول من تشرين عدد قتلاها الضخم يرشحها لأن تكون ثورة ، ولكنها لم تكن كذلك ، لأنها توخت تغيير اشخاص : لا اقتلاع نظام سياسي واستبداله بنظام سياسي آخر : واضح المعالم في وعي نسبة عالية من المتظاهرين ...الثورة لا تحاور بل تقتلع ، وهذا ما يتطلب منها ان تمتلك متاريس ، لا ان تملك خيام ، وان تكون بنادقها محشوة بالبارود تهيئاً للحظة الهجوم على الخضراء...



تنأى الثورة بنفسها عن ......





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