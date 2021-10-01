التعادل يحسم مباراة اربيل والشرطة في الدوري الممتاز

2021/10/01 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تعادل فريقا الشرطة واربيل ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز.وسجل فريق اربيل اولاً عن طريق اللاعب شيركو كريم من ركلة جزاء، قبل ان يقلب الشرطة النتيجة […]

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