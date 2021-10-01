التعادل يحسم مبارتي الشرطة واربيل وامانة بغداد ونفط البصرة في ممتاز الكرة

2021/10/01 | 18:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتهت مباراة ناديي الشرطة واربيل بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما، فيما انتهت مبارتي امانة بغداد ونفط البصرة بالتعادل السلبي ضمن افتتاح مباريات المرحلة الثانية من الجولة الثالثة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت مباراة ناديي الشرطة واربيل التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي تقدم نادي في الدقيقة الالى بهدف الاعب شيركو كريم من ضربة جزاء لينتفض نادي الشرطة ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 40 من الشوط الاول عن طريق كرار عامر ليعود اللاعب علاء عبد الزهرة ويحرز هدف التقدم للشرطة في نهاية الشوط الاول بالدقيقة 44 وخلال الشوط الثاني تمكن نادي اربيل من احراز هدف التعديل في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب مومني شافيو لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي.

فيما انتهت مباراة نادي امانة بغداد ونفط البصرة التي جرت على ملعب بغداد بالتعادل السلبي من دون اهداف.

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