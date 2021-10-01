مصدر لـ(بغداد اليوم) يكشف عن زيارة بلاسخارت إلى الناصرية

2021/10/01 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن زيارة رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إلى الناصرية لبحث جملة من القضايا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت ستزور الناصرية غدا، لبحث قضايا عديدة أبرزها اوضاع الناشطين".

هذا وانطلقت منذ صباح اليوم الجمعة، مسيرات جماهيرية لإحياء ذكرى تشرين في بغداد ومدينة الناصرية ومركز الديوانية.

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