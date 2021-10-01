تخوّف من الموجة الرابعة.. الصحة ترهن قرار الدوام الحضوري للمدارس بهذا الأمر في العراق

2021/10/01 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علقت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، على دوام طلبة المدارس بشكل حضوري مع التخوف من دخول العراق بموجه وبائية رابعة خلال الفترة مقبلة.

وقالت عضو الفريق الاعلامي للوزارة ربى فلاح، لـ(بغداد اليوم) ان "الموقف الوبائي مستقر نسبيا وهذا يشجع على عودة الدوام الحضوري ولو بصورة جزئية"، مؤكدا ان "عدم الالزام بالإجراءات الوقائية وعدم الاقبال الكبير على مراكز التلقيح يمكن ان يعرض العراق الى الموجه الرابعة".وأضافت فلاح ان "عودة دوام المدارس بشكل حضوري هو من صلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ولغاية الآن لم يتخذ قرار رسمي ونهائي بهذا الشأن ويمكن خلال الأيام القليلة المقبلة يحسم هذا الأمر".

وختمت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ان "فرق الوزارة المختصة مستمرة بمتابعة اجراءات التباعد الاجتماعي والتعفير ولبس الكمامات فضلا عن متابعة اخذ الملاكات التدريسية للقاحات".

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