العامري يدعو المفوضية لادارة الانتخابات بعيدا عن المال السياسي والسلاح

2021/10/01 | 18:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الجمعة، المفوضية لادارة الانتخابات بعيدا عن المال السياسي والسلاح، مؤكدا على حث العراقيين جميعا على المشاركة الفاعلة والمسؤولة بالانتخابات.وقال العامري في مؤتمر صحفي، “سنعمل ليلا نهارا من اجل حث الناس على المشاركة بالانتخابات”، موجها رسالته للعراقيين: “انتخبوا النزيه والكفوء على استقرار وازدهار وسيادة العراق”.واكد “احث […]

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