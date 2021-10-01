2021/10/01 | 18:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجّه الطيران العراقي، اليوم الجمعة، بضرورة إلزام المغادرين من المطارات العراقية كافة، بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح باللقاح المضاد لفيروس "كورونا".وذكرت سلطة الطيران - وفقا لقناة الإخبارية العراقية - "أنه بناء على قرارات وتوجيهات مجلس …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الطيران" العراقي يُلزم المسافرين بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح ضد "كورونا") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الطيران" العراقي يُلزم المسافرين بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح ضد "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).