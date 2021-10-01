مقتدى الصدر يشكر أميريّ بني كعب وإمارة بني حسن

2021/10/01 | 18:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أشاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بموقف أميري قبيلتي بني كعب وبني حسن، لمواقفهما الداعمة لـ "الاصلاح".

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ونقل وزير الصدر، عن زعيم التيار (1 تشرين الأول 2021)، "ها هي بوادر انبثاق الاصلاح واشراق نوره مرة اخرى ليعلو صوته ..



فها هي عشائرنا البطلة المجاهدة تناصر الاصلاح وأخص بالذكر:- إمارة بني كعب وإمارة بني حسن المتمثلة بالأميرين الكبيرين:- الأخ خالد جبر العلي والأخ مثنى حاتم الحسن".

وأضاف، "الذين ناصروا فسطاط الاصلاح بصوتهم ونفسهم وبالغالي والنفيس من أجل إعلاء صوت الحق فشكراً لهم ولن ننسىٰ مواقفهم المشرفة تلك .



جزاهم الله خير الجزاء".

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