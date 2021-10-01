2021/10/01 | 18:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن زيارة رئيسة بعثة المم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إلى الناصرية لبحث جملة من القضايا.وقال المصدر، إن “رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت ستزور الناصرية غدا، لبحث قضايا عديدة أبرزها اوضاع الناشطين”.هذا وانطلقت منذ صباح اليوم الجمعة، مسيرات جماهيرية إحياء ذكرى تشرين في بغداد ومدينة الناصرية ومركز الديوانية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن زيارة بلاسخارت الى الناصرية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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