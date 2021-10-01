2021/10/01 | 18:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Avo6tDtpAtw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة.. ترحيب واسع بتوصيات المرجعية ودعوتها للمشاركة الفاعلة في استحقاق تشرين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة.. ترحيب واسع بتوصيات المرجعية ودعوتها للمشاركة الفاعلة في استحقاق تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).