2021/10/01 | 18:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار وجه يحدق لفتاة تغرق أثناء المد والجزر في مياه نهر نيرفيون في مدينة بلباو الإسبانية قلق الناس وتساؤلاتهم.

وابتكر الفنان المكسيكي روبن أوروزكو، هذه الشخصية الغامضة بعنوان “بيهار”، وتعني “غدا” في لغة الباسك، قائلا إن الهدف هو أن يدرك الناس أن “أفعالهم يمكن أن تغرقنا أو تبقينا واقفين على أقدامنا”.

ويتكون العمل الفني من الألياف الزجاجية ويزن 12 كليو غرام، و مع ارتفاع وانخفاض المد والجزر، يظهر وجه الفتاة وهو يحدق بشكل غريب.

التالي

منذ 38 دقيقة

الكشف عن دواء فعال ضد كورونا

منذ 8 ساعات

السيد الصدر: الانتخابات العراقية شأن داخلي

منذ 20 ساعة

Realme تتحدى سامسونغ بهاتف مميّز ورخيص الثمن

منذ 21 ساعة

أبرز ما يميز حاسب آيباد الجديد من آبل

منذ 23 ساعة

أكبر ثوران بركاني تحت الماء يخلق بركانا جديدا هائلا

منذ 23 ساعة

انطلاق حفل افتتاح “إكسبو 2020” في دبي

منذ 23 ساعة

“فيسبوك” تطلق منتجات جديدة

منذ يوم واحد

“غوغل” تطور نظاما ذكيا للتنبؤ بهطول الأمطار

منذ يوم واحد

الكاظمي يترأس جلسة مجلس الوزراء

منذ يوم واحد

نشوب حريق داخل مطعم كبير في الحلة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الفتاة الغارقة” تثير قلق الإسبان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الفتاة الغارقة” تثير قلق الإسبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).