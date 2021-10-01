اتحاد ادباء ميسان يحتفي بثلاث تجارب شعرية شبابية

2021/10/01 | 18:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / احتفى اتحاد الادباء والكتاب في محافظة ميسان ، اليوم الجمعة ، بثلاث تجارب شعرية شبابية ضمن مطبوعات اتحاد أدباء ميسان لعام ٢٠٢١ ، وهي (بطاقة تعريف - كمال الدين الزبيدي ، زهايمر مؤقت - مالك الظاهري ، وليمة من السعال والدخان - حسين الشرقي)".وقال رئيس اتحاد ادباء ميسان "حامد عبد الحسين حميدي" ان هدف الاتحاد ضمن خطته السنوية هو استكشاف الطاقات الشبابية الواعدة وزجّهم في ورش ثقافية يتبنّاها الاتحاد ثم تمكينهم من الانتماء في الاتحاد من خلال طبع نتاجاتهم بعد فحصها من لجنة متخصّصة".في الختام قدم الشاعر والروائي "جاسب المرسومي" نيابة عن ادارة الاتحاد هدايا للمُحتفى بهم صورهم الشخصية تكريماً لدورهم الثقافي الواعد ، بحضور نخبة من الادباء والمثقفين من ابناء المحافظة"./انتهى

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