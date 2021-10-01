القبض على متهم بترويج المخدرات بحوزته حبوب مخدرة في الأنبار

2021/10/01 | 18:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت قيادة الشرطة في محافظة الأنبار ،اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم بترويج المخدرات وبحوزته حبوب مخدرة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" أنه بناء على التعليمات والتوجيهات الصادرة من قبل قائد شرطة الأنبار الفريق هادي رزيج كسار، بمتابعة تجار ومتعاطي ومروجي الحبوب والمواد المخدرة، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص في قضاء الرمادي بحوزته حبوب مخدرة، فقد تم استحصال الموافقات القضائية، وتم تشكيل مفرزة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية".وأضافت:" تم التوجه الى المكان المقصود، والقاء القبض على المتهم (ع.م.ن.م) بالجرم المشهود"، لافتة الى" ضبط (١٢٠) حبة مخدرة من نوع كبتاجون و(٧) حبات نوع تيجيرال كانت بحوزة المتهم".وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات، وتوقيف المتهم وفق المادة ٢٨ مخدرات حسب قرار قاضي التحقيق"./انتهى7

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