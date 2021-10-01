الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....26 - محمد الحنفي

2021/10/01 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الإدارة الوصية تفقد قيمتها بعدم محاربة الفساد الجماعي:.....3و ـ ومن حق سكان الجماعة الترابية، على الإدارة، أو على السلطة الوصية، حمايتهم من الفساد، الذي تنتجه الجماعة الترابية، التي ينتمون إليها؛ لأنه، بدون حمايتهم، سيلتهمهم الفاسدون، الذين يتحولون إلى دناصير كبيرة، أو متوسطة، أو صغيرة.فهذه الدناصير، لا تعرف إلا افتراس السكان، والتهامهم بلباسهم؛ لأن لديها بطونا، لا تعرف الشبع، ولا ......





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