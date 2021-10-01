الخارجية التركية تهاجم الأمم المتحدة.. لا تستطيع حل أي مشكلة في العالم

2021/10/01 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الأمم المتحدة غير قادرة على حل أي مشكلة في العالم.

وقال تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها خلال فعالية سياحية بولاية أيدن غرب تركيا، إن “الأمم المتحدة اليوم لا تستطيع حل أي مشكلة في العالم ولا تستطيع اتخاذ تدابير في أي قضية كما لا تستطيع منع أي اشتباك مسلح”.

وانتقد وزير الخارجية التركي آلية التصويت في مجلس الأمن الدولي ووجود حق الفيتو، قائلا: “إنها يجب أن تتغير، ما لم تتغير فرويدا رويدا سيكون مصير الأمم المتحدة الضياع كمصير عصبة الأمم”.

وسبق أن وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا انتقادات إلى آليات الأمم المتحدة وخاصة عمل مجلس الأمن الدولي، الذي تتمتع الدول دائمة العضوية فيه، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق الفيتو في التصويت.

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