المفوضية تطلق رابطا لرصد المخالفات الانتخابية للمرشحين

2021/10/01 | 19:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اطلقت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، رابطا لرصد المخالفات الانتخابية للمرشحين في حملاتهم الدعائية.وقالت في بيان انه “في إطار العمل الجديد لمفوضية الانتخابات باعتماد مبدأ الشفافية وإطلاع المواطنين العراقيين على جميع مجريات العملية الانتخابية، تطلق المفوضية رابط رصد المخالفات الانتخابية للمرشحين في حملاتهم الدعائية لانتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١”.الرابط ⬇️: https://ihec.iq/monitor_electoral_irregularities_of_candidates/

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