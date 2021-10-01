2021/10/01 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تنفي حدوث أي انفجار مجهول في ساحة التحرير وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي حدوث أي انفجار مجهول في ساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي حدوث أي انفجار مجهول في ساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).