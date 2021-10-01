هنا عاشت ديانا.. شقة الأميرة الراحلة أصبحت موقعًا سياحيًا رسميًا بلندن

2021/10/01 | 19:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الاحتفال بشقة لندن التي عاشت فيها ديانا سبنسر قبل أن تصبح أميرة ويلز بلوحة زرقاء رسمية.

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