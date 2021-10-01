توضيح من الداخلية بشأن ’حريق’ في ساحة التحرير

2021/10/01 | 19:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت وزارة الداخلية، طبيعة الانفجار الذي حدث في ساحة التحرير.

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وقالت الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 تشرين الأول 2021): "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر نصهُ إصابة شخصين نتيجة انفجار مجهول في ساحة التحرير ببغداد، حيث نود أن نبين أن الانفجار حدث داخل عجلة ( بيك أب) كانت تحمل سماعات كهربائية في ساحة التحرير".

وأشارت إلى "احتراق مولد كهربائي".

ولم توضح الوزارة فيما إذا حصلت إصابات في صفوف المتظاهرين، جرّاء ذلك، وسط أنباء عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

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