الجيش التركي يعلن مقتل القيادي في حزب العمال الكردستاني محمد خطيب أري تورك

2021/10/01 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش التركي عن مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وذكر الجيش التركي في بيان ان القيادي في حزب العمال الكردستاني ويدعى محمد خطيب أري تورك عضو في منظمة “بي كا كا ” تم رصده من قبل قوة من الاستخبارات وقتله في عملية مشتركة من الجيش التركي في جبل قنديل في السليمانية.

واشار البيان الى ان القيادي القتيل مسؤول منظمة بي كا كا في كركوك وانه شارك في تنظيم العديد من العمليات ضد المدنيين في مدينة “عفرين” شمالي سوريا أيضا، كم شارك في عام 2016 في كركوك بأنشطة تأمين الصواريخ وذخائر الأسلحة الثقيلة المستخدمة في العمليات ضد تركيا والتي حصلت عليها المنظمة من دول أخرى.

كما تولى تنظيم الأنشطة الاستخباراتية للمنظمة، وقام بمهمة المسؤول الميداني الأيديولوجي لقنديل.

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