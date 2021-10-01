بالفيديو.. انفجار جسم مجهول بعجلة في ساحة التحرير

2021/10/01 | 19:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ انفجر جسم مجهول بعجلة في ساحة التحرير وسط بغداد.وكانت العجلة تحمل مولدة و سماعات، حيث ارتفعت اعمدة الدخان والنيران من العجلة وانباء اولية تتحدث عن إمكانية انفجار بالمولدة./انتهى7

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