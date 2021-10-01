2021/10/01 | 19:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر نصهُ إصابة شخصين نتيجة انفجار مجهول في ساحة التحرير ببغداد حيث نود ان نبين ان الأنفجار حدث داخل عجلة ( بيك أب) كانت تحمل سماعات كهربائية في ساحة التحرير مما ادى الحادث الى احتراق مولد كهربائي كما يدعوكم قسم محاربة الشائعات الى توخي الحيطة والحذر بنقل الاخبار دون …

ظهرت المقالة الداخلية توضح بشأن حريق ساحة التحرير أولاً على النور نيوز.

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