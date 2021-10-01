2021/10/01 | 19:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حدوث أي انفجار مجهول في ساحة التحرير وسط بغداد وذكرت في بيان ان “الحادث عبارة عن احتراق مولد كهربائي بسبب (مكبرات صوتية) داخل عجلة نوع (بيك اب) من دون تسجيل أي إصابات”.

ظهرت المقالة الداخلية تنفي حدوث انفجار في ساحة التحرير أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي حدوث انفجار في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي حدوث انفجار في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).