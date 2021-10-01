توضيح من قيادة عمليات بغداد حول حادثة ساحة التحرير

2021/10/01 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، بياناً حول حادثة احتراق مولدة كهربائي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إن “فريق من فرق الدفاع المدني المتواجد قرب ساحة التظاهر، تمكن من اخماد حريق حصل في مولدة كهرباء صغيرة محمولة بعجلة كيا لتشغيل مكبرات الصوت فيها، وقع الحادث عند انتهاء التظاهرات وانسحاب المتظاهرين وبدون خسائر”.

وبينت، أنه “لا صحة لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود حريق مفتعل في الساحة”.

في السياق، أشار قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية إلى، أن “أنفجار حدث داخل عجلة ( بيك أب) كانت تحمل سماعات كهربائية في ساحة التحرير مما ادى الحادث الى احتراق مولد كهربائي”.

وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الجمعة، توافد المئات لاحياء الذكرى الثانية لثورة تشرين، حيث رفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تطالب بكشف قتلة المتظاهرين وازاحة الفاسدين من الحكم.

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