قبل 24 ساعة.. هذا ما سيترتب على مخالفي الصمت الانتخابي في العراق

2021/10/01 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، اليوم الجمعة، ما سيترتب على مخالفي الصمت الانتخابي في العراق.وقال الهنداوي، بحسب الإعلام الرسمي، إن "المرشحين يحق لهم الاستمرار بحملاتهم الانتخابية حتى قبل 24 ساعة من موعد انطلاق الانتخابات، ما يعني أن الصمت الانتخابي سيبدأ في تمام الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت الموافق 9/10/2021"،، مشيراً الى أن "هذا التحديد يتوافق مع أحكام المادة (22) من قانون الانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2020".وأشار إلى أن "المفوضية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف شروط الحملات الانتخابية ولا يلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عنها"، مؤكداً "ضرورة الالتزام ببنود وثيقة السلوك الانتخابي بشأن القواعد الواجب الالتزام بها في الانتخابات من قبل قادة الأحزاب السياسية العراقية".

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