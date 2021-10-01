"نريد حوارا مباشرا".. بصريون يقولون كلمتهم بشأن الدعاية الانتخابية

2021/10/01 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والشحماني صاحب عبارة "يجونك بالتفك"، شخص اكتسب شهرة بين الأوساط البصرية، من خلال ظهوره المتكرر المثير للجدل في مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم متابعون أنها "تسيء لثقافة البصرة".

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