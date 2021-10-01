2021/10/01 | 19:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S8_3m3xN3G8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | بنت تفقد النطق والنظر بسبب ورم في الدماغ وتموت جراء الاهمال داخل المستشفيات الحكومية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع | بنت تفقد النطق والنظر بسبب ورم في الدماغ وتموت جراء الاهمال داخل المستشفيات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).