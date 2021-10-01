إيران تحظر استيراد المنتجات المنزلية من كوريا الجنوبية.. وسيؤول: لا ضرر من القرار

2021/10/01 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت إيران حظرًا على استيراد الأجهزة المنزلية من كوريا الجنوبية، لكن سيؤول قالت إن أكبر مصدرين لها، سامسونغ وال جي، لم يصدرا المنتجات إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

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