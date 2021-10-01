المفوضية تحدد موعد ايقاف توزيع البطاقات البايومترية للناخبين

2021/10/01 | 19:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الثلاثاء المقبل موعدا لايقاف توزيع البطاقات البايومترية للناخبين.وذكرت المفوضية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “تعلن إيقاف توزيع بطاقات الناخبين البايومترية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المصادف 5/10/2021”.

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