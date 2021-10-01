شرطة ميسان تؤمن الحماية للمتظاهرين خلال احيائهم لذكرى انطلاق تظاهرات تشرين/ موسع

2021/10/01 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / باشرت مفارز شرطة ميسان ، اليوم الجمعة، بتأمين الحماية التامة للمتظاهرين السلميين أمام مبنى المحافظة وسط العمارة ، خلال احيائهم لذكرى انطلاق تظاهرات تشرين".وانتشرت المفارز الأمنية في الشوارع الرئيسية والتقاطعات المؤدية الى ساحة التظاهرة ، لتأمين الحماية للمشاركين فيها ، وقد تم توفير أقصى درجات الحماية لهم".وذكر بيان لمديرية الشرطة ان التعامل كان جيداً مع المتظاهرين بأبها صوره الحضارية بالإضافة الى إبداء المساعدة لهم مع توفير مياه الشرب ، مشيراً الى ان التظاهرة سارت بصورة سلمية دون حدوث اية خروقات"./انتهى

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