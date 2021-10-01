مسيرة في ميسان احياء لذكرى انطلاقة تظاهرات تشرين

2021/10/01 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظم العشرات من المواطنين في ميسان ، اليوم الجمعة ، مسيرة وسط شارع دجلة بمدينة العمارة مركز المحافظة، لاحياء ذكرى انطلاقة تظاهرات تشرين".واكد عدد من المشاركين في المسيرة ان مسيرتهم جاءت استذكاراً للشهداء الذين استشهدوا خلال التظاهرات ، مطالبين بالوقت ذاته بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة"./انتهى س

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