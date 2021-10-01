متى يبدأ الصمت الانتخابي في العراق؟

2021/10/01 | 19:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، الجمعة، ان موعد بدء الصمت الانتخابي يكون قبل يوم واحد فقط من عملية التصويت، مؤكدا ان المفوضية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لذلك.

وقال الهنداوي للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (1 تشرين الاول 2021)، ان "المرشحين يحق لهم الاستمرار بحملاتهم الانتخابية حتى قبل 24 ساعة من موعد انطلاق الانتخابات، ما يعني أن الصمت الانتخابي سيبدأ في تمام الساعة السادسة صباحا من يوم السبت الموافق 9/10/2021"، مشيرا الى أن "هذا التحديد يتوافق مع أحكام المادة (22) من قانون الانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2020".

أضاف، ان "المفوضية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف شروط الحملات الانتخابية ولا يلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عنها"، مؤكدا "ضرورة الالتزام ببنود وثيقة السلوك الانتخابي بشأن القواعد الواجب الالتزام بها في الانتخابات من قبل قادة الأحزاب السياسية العراقية".

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