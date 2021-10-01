باحث في الشأن الاسلامي: من ثوابت الدين حرمة انتخاب الفاسد

2021/10/01 | 20:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث في الشأن الاسلامي، الشيخ نور الساعدي، اليوم الجمعة، ان من ثوابت الدين حرمة انتخاب الفاسد فالقضية شرعية خالصة، لافتا انه يفترض ان يكون هناك صوت عراقي وطني يفاوض امريكا على الخروج.وقال الشيخ الساعدي لبرنامج “بضم العين” ان “بيان المرجعية جاء بتوقيت حساس، و البيان جاء بخمس نقاط منها ما يخص المرجعية […]

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