2021/10/01 | 20:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن القبض على متهمين اثنين لقيامهما بإزالة صور المرشحين وتمزيقها في بغداد. وقالت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" إن دوريات نجدة الجامعة في بغداد ألقت القبض على متهمين اثنين لقيامهما برفع صور المرشحين وتمزيقها وأخذ الحديد وذلك ضمن منطقة تقاطع حي الخضراء الشارع العام باتجاه العامرية، وضبط بحوزتهما (٢٥) قطعة حديد متنوعة خاصة باللافتات". وأضافت:" تم ايداعهما التوقيف حسب قرر القاضي وفق احكام المادة ٢٤٠"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين لقيامهما بإزالة صور المرشحين وتمزيقها في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين اثنين لقيامهما بإزالة صور المرشحين وتمزيقها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).