2021/10/01 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، سبب استثناء هيئة الحشد الشعبي من التصويت الخاص الذي شمل سبع جهات بينها النازحون ونزلاء السجون العراقية.وقالت المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما سبب استثناء الحشد من التصويت الخاص..



المفوضية تجيب المركز الخبري الوطني.

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