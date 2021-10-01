الصحة تسجل أكثر من 2600 إصابة جديدة بكورونا و42 وفاة

2021/10/01 | 20:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة ارتفاعا طفيفا في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بحسب الموقف الوبائي اليومي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 42 حالة وفاة وأكثر من 2600 إصابة جديدة بكورونا, علاوة على أكثر من أربعة حالة شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية, في حين تلقى أكثر من ستة آلاف وخمسمئة شخص اللقاح خلال المدة المذكورة.

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