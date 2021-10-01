الشيخ جمال الضاري يدعو إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات لإزاحة القتلة والفاسدين

2021/10/01 | 20:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي للشيخ جمال الضاري إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وجدد الشيخ الضاري دعوته الحكومة إلى الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، والكشف عن مصير المختطفين والإفراج عن المعتقلين، ومنح الحقوق الكاملة لعوائل الشهداء والجرحى..



هذا ودعا الأمين العام للمشروع الوطني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات لإزاحة القتلة والفاسدين الذين دمروا البلاد والعباد حسب تعبيره.

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