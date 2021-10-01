2021/10/01 | 20:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد نائب رئيس مركز افق للدراسات، ماجد الشويلي، اليوم الجمعة، ان هناك فرصة للتغيير والكرة في ملعب الناخب باختيار النزيه.وقال الشويلي لبرنامج “بضم العين”، ان “المرجعية اضفت على الاجراءات الانتخابية الشرعية بما يدفع الناخب للتصويت، و كلام المرجعية يستبطن مخاوف كبيرة، والمرجعية كانت تقول العراق ما بعد حراك تشرين ليس كما قبله، وحثت […]

ظهرت المقالة الشويلي: هناك فرصة للتغيير والكرة في ملعب الناخب باختيار النزيه أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشويلي: هناك فرصة للتغيير والكرة في ملعب الناخب باختيار النزيه) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشويلي: هناك فرصة للتغيير والكرة في ملعب الناخب باختيار النزيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).