النجدة تعتقل متهمين مزقا صور مرشحين في بغداد

2021/10/01 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن القبض على متهمين أثنين لقيامهما برفع صور المرشحين وتمزيقها واخذ الحديد، في بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن “دوريات نجدة الجامعة في بغداد تلقي القبض على متهمين أثنين لقيامهما برفع صور المرشحين وتمزيقها واخذ الحديد وذلك ضمن منطقة تقاطع حي الخضراء الشارع العام باتجاه العامرية وضبط بحوزتهما (٢٥) قطعة حديد متنوعة خاصة باللافتات”.

وأشارت إلى “إيداعهما التوقيف حسب قرر القاضي وفق احكام المادة ٢٤٠”.

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