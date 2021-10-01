كوكب السودان .. وعزلة جائحة كورونا* - عفيف إسماعيل

2021/10/01 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عفيف_إسماعيل بعد أن حملت شاشات التلفاز والمحطات العالمية، والموبايلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اخبار الموت بسبب جائحة كورونا من ووهان الصينية التي لم تحميها اسوارها المنيعة، مروراً بإيطاليا التي صارت محارقها تعمل طيلة اليوم لإحراق كل الجثث المتزايدة على مدار الساعة، ثم الاصابات المتصاعدة في البرازيل التي تعرف الناس على وجهها الآخر في الفقر والمرض، ليس إصابات اهداف سحرتها بيليه، رولاندو، ونيمار، روماريو، وز ......





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