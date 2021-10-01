بـ25 عجلة إطفاء.. السيطرة على حريق هائل داخل بساتين في واسط

2021/10/01 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق هائل داخل بساتين بواسطة 25 عجلة إطفاء في محافظة واسط.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بمتابعة واشراف، سمير رزاق ناصر، مدير دفاع مدني محافظة واسط، شاركت فرقنا بأخماد حادث حريق نشب بعدد من البساتين في منطقة الحمرايه بقضاء النعمانية شمال محافظة واسط".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث بمشاركة واسناد من مراكز الكوت والعزه ورتل الطوارئ وبدرة والزبيدية والعزيزية وقيادة الشرطة ودوائر البلدية والماء والمجاري".

وبينت أنه "تم تعزيز الغرق بفرق اسناد بغداد الرصافة من مراكز النهروان ومركز حي الوحده ومركز الزعفرانيه ومركز دفاع مدني المدائن، إذ تم محاصرة النيران من عدة اتجاهات ومنع توسعها للدور السكنية المجاورة والبالغ عددها مايقارب الـ20 منزلا وسط البساتين وابعاد خطر النيران عن المواطنين القاطنين بتلك الدور".

وأكدت أنه "على اثر ذلك الحريق طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على خبير الادله الجنائية لقاطع المسؤولية لمعرفة اسباب الحادث بادئ الأمر".

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