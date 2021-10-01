الخارجية: بلينكن يزور باريس الأسبوع المقبل

2021/10/01 | 20:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، فرنسا الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت عنه، الجمعة، وزارة الخارجية الأميركية.

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