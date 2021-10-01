هاواي تحظر السباحة مع الدلافين الدوارة.. ما السبب؟

2021/10/01 | 20:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قانونًا جديدًا تمنع فيه السياح من السباحة أو الاتصال الوثيق بالدلافين الدوارة في هاواي.

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