مرشح ’تقدم’ حيدر الملا ينفي شائعة استبعاده من السباق الانتخابي

2021/10/01 | 20:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى النائب السابق والمرشح الحالي عن حزب "تقدم" حيدر الملا، الجمعة، أنباء استبعاده عن السباق الانتخابي.

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وقال الملا في تصريح لـ "ناس"، (1 تشرين الأول 2021)، إنه "لا صحة للأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن صدور قرار يقضي باستبعاده من الانتخابات المبكرة".

وأكد الملا، أن هذه "الانباء غير دقيقة وعارية عن الصحة".

وكانت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، قد تداولت أنباء عن استبعاد حيدر الملا من الترشيح للانتخابات المقبلة

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