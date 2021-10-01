شرطة كربلاء تنقذ زائرا ايرانيا بعد سقوطه بأحد الأنهر (صور)

2021/10/01 | 20:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد قسم السيطرات والطرق الخارجية

التابع لشرطة كربلاء، اليوم الجمعة،

بإنقاذ احد الزائرين من الموت.

وذكر بيان للقسم، تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "دوريات الطرق الخارجية

تمكنت من إنقاذ حياة احد الزائرين

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