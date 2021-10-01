المرشح خالد عطية لـ”النور”: الجانب الأيمن بالموصل بحاجة إلى “ثورة” إعمار

2021/10/01 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكد المرشح عن محافظة نينوى، خالد عطية، (الدائرة 6 تسلسل 74) خالد العطية، إن الوضع الخدمي في المحافظة بحاجة إلى جهود كبيرة، لتدارك الخلل الحاصل.وقال عطية في تصريح لـ”النور نيوز” أن “محافظة نينوى تمثل استثناءً بين محافظات العراق، بسببب ما تعرضت له من دمار على يد تنظيم داعش الارهابي، وهو ما …

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